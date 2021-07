Ein 53-Jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim ist am Samstag mit seinem Auto gegen 00.30 Uhr in der Altenbacher Straße in Bad Dürkheim in eine Polizeikontrolle geraten, weil er auffälliges Fahrverhalten zeigte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Der Mann durfte nicht weiterfahren, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde vorläufig eingezogen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.