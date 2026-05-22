Ein 69 Jahre alter Mercedes-Fahrer ist am Donnerstagabend in Bad Dürkheim unter Alkoholeinfluss am Steuer kontrolliert worden. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Beamte den Fahrer gegen 20.15 Uhr in der Weinstraße Nord. Dabei stellten sie Atemalkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab laut Mitteilung fast 0,7 Promille. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Zudem wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Nach Angaben der Polizei drohen dem 69-Jährigen nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot.