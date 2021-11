„Eigentlich war das kein Einsatz für die Feuerwehr“, erklärt der Ellerstadter Wehrführer Kurt Rathgeber über einen Alarm aus der Akaziensiedlung in Ellerstadt am Montagabend. Da sie das nicht wissen konnten, sind seine Leute und deren Kollegen aus Birkenheide um 18.30 Uhr jedoch mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen angerückt, um einen vermeintlichen Brand zu löschen. Vor Ort hat sich allerdings herausgestellt, dass es sich lediglich um ein Missverständnis handelte. „Dort hatte jemand eine Feuerschale entzündet und ein Nachbar auf der anderen Seite glaubte, es brennt“, berichtet Rathgeber von dem in guter Absicht ausgelösten Fehlalarm.