Bad Dürkheim. Die Hinweisschilder lassen Schlimmeres befürchten, doch der Blauglockenbaum am Bad Dürkheimer Bahnhof soll laut Stadtverwaltung keineswegs gefällt werden. Geplant sind andere Arbeiten.

Am Bahnhof in Bad Dürkheim steht ein großer Blauglockenbaum. Seit vergangener Woche steht daneben ein Halteverbotschild, versehen mit dem Hinweis auf Baumfällarbeiten am 19. Januar. RHEINPFALZ-Leser befürchteten, der Baum werde der Axt zum Opfer fallen und erkundigten sich nach dem Grund. Petra Wurm, Sprecherin der Stadt, beruhigt: Der Blauglockenbaum soll nicht gefällt werden. Stattdessen werde – „wie in der Vergangenheit mehrfach geschehen“ – Totholz herausgeschnitten.