Gleich mehrere Dinge haben einem 20-Jährigen am Dienstagabend Probleme eingebracht. Laut Polizeibericht sollte der Rollerfahrer in den Kappesgärten in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Statt anzuhalten, gab der Mann Gas und flüchtete.

Er entkam vorläufig, weil ihm die Beamten wegen einer Durchfahrtssperre nicht folgen konnten. Eine Fahndung wurde eingeleitet und die Polizisten entdeckten den Mann in der Jahnstraße. Er versuchte, erneut zu fliehen, konnte aber diesmal gestellt werden.

Roller in den Weinbergen versteckt

Die Beamten fanden bei der Durchsuchung ein verbotenes Einhandmesser in seinem Rucksack, das sichergestellt wurde. Seinen Roller hatte der Mann in den Weinbergen abgestellt. Das angebrachte Versicherungskennzeichen war nicht für den Roller ausgegeben worden. Der 20-Jährige hätte für das Fahrzeug ein amtliches Kennzeichen gebraucht.

Dann stellte sich auch noch heraus, dass er keinen Führerschein für den Roller hat – und schon mehrfach ohne Fahrerlaubnis erwischt worden ist. Gegen ihn wird nun erneut wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und auch wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.