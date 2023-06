Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil er seine Stieftochter sexuell missbraucht haben soll, muss sich ein 45-Jähriger vor dem Landgericht Frankenthal verantworten. Der mittlerweile Obdachlose soll sich zwischen 2010 und 2013 mindestens 24 Mal in zwei Wohnungen in Bad Dürkheim an dem Mädchen vergangenen haben, das zu Beginn der Taten erst zehn Jahre alt war.

Nein, wirklich gut erinnern kann sich die junge Frau, die mittlerweile selbst Mutter ist, nicht mehr. Das liegt zum einen daran, dass es bis zur Erhebung der Anklage lange dauerte – die ersten