Die Bad Dürkheimerin Lilli Leirich möchte sich die Krone der nächsten Miss Germany aufsetzen. Unter die besten 40 Kandidatinnen hat sie es bereits geschafft.

Von den etwa 15.000 Frauen, die sich für die im März 2023 zu kürende Miss Germany beworben haben, sind nach einigen Ausscheidungsrunden noch 40 Bewerberinne übrig. Am kommenden Wochenende geht es für Leirich auf der nächsten Etappe in den Europapark in Rust, wo die „Network Experience“ stattfinden wird.

Dort müssen die Frauen ihre Geschäftsidee vorstellen, die im Falle des Titelgewinns mit 25.000 Euro Fördergeld unterstützt wird. Wer seine Idee überzeugend verkaufen kann, zieht in die Runde der letzten 20 ein, um im „Personality Camp“ im Januar 2023 die Jury erneut von sich zu überzeugen. Die zehn aussichtsreichsten Kandidatinnen machen dann im Finale im Europapark in Rust den Sieg unter sich aus.

Beim „Heimspiel“ dabei sein

Für die 33-Jährige Dürkheimerin, die mit 31 Jahren ihren Doktortitel im Bereich der Wirtschaftswissenschaften erlangte, als „Company Builder“ in Mannheim arbeitet und dabei als Beraterin bei der Gründung von Start-ups – die sie teilweise auch mit aufbaut – tätig ist, ist dies nach eigenem Bekunden „ein Heimspiel“, bei dem sie auf jeden Fall mit von der Partie sein möchte.

An Selbstbewusstsein mangelt es der gebürtigen Russin, die sich selbst als Wolga-Deutsche bezeichnet und 1991 im Alter von zwei Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen ist, jedenfalls nicht. „Ich möchte das Ding noch mehr als vorher gewinnen, zumal ich jetzt auch ein konkretes Projekt vor Augen habe, das im Gastro-Bereich in Mannheim angesiedelt ist und wofür ich die Fördersumme verwenden möchte“, sagt Leirich.

Gründern „risikoärmeren Start“ ermöglichen

Mit ihrem Projekt wolle sie Gründern, deren wirtschaftliche Basis nicht so breit sei, einen etwas „risikoärmeren Start“ in die Selbstständigkeit ermöglichen. Damit entspreche sie dem neuen Wettbewerbsgedanken der „Miss Germany“, der seit 2019 nicht mehr nur ein Schönheitswettbewerb sein wolle, sondern Frauen mit Profil suche, die eine Geschichte zu erzählen hätten, Verantwortung übernehmen wollten und eine klare Vision vor Augen hätten.

„Ich bin immer noch recht entspannt, habe aber auch ernstzunehmende Konkurrenz, mit der ich mich aber nicht direkt vergleichen möchte. Schauen wir einfach mal, wer im Finale am 4. März ganz oben auf dem Treppchen stehen wird“, sagt die Dürkheimerin, die zum Ausgleich und Abschalten viel Sport treibt wie Thaiboxen oder Mountainbiken, aber auch ausgedehnte Spaziergänge mit ihrem Hund Lev im Pfälzerwald liebt.