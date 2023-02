Die Sozialunternehmerin Lilli Leirich hat es beim Miss-Germany-Wettbewerb nicht ins Finale geschafft. Die 33 Jahre alte Dürkheimerin war im vergangenen September in die Top 80 gekommen und meisterte zunächst Runde für Runde. Bei der Kür am 4. März steht sie nach der jüngsten Entscheidung am Donnerstag aber nicht mehr zu Wahl. Sie sei nicht enttäuscht, sagte die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin der RHEINPFALZ über ihr Ausscheiden. Sie gönne es ihren Mitbewerberinnen von Herzen. Sie habe schöne Erfahrungen gemacht, die sie nicht mehr missen möchte. Das Finale werde sie sich vor Ort im Europapark Rust ansehen. Die Veranstalter des Wettbewerbs, die Miss Germany Studios, wollen nach eigenen Angaben Frauen auszeichnen, die Verantwortung übernehmen. Vom Schönheitswettbewerb habe man sich verabschiedet. Es würden vielmehr Frauen gesucht, „die unsere Zukunft nachhaltig mitgestalten wollen“. Der Wettbewerb prämiere „einzigartige und zukunftsweisende Projekte mit einer Fördersumme in Höhe von 25.000 Euro“.