Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat erstmals den Wurstmarkt eröffnet. Er erklärt, warum als Veganer auf dem Fest keinen Hunger leiden muss.

Herr Schweitzer, Sie waren in den vergangenen Jahren als Minister mehrmals in Bad Dürkheim. Wie fühlt es sich an, jetzt als Ministerpräsident den Wurstmarkt zu eröffnen?

Ich