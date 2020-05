Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim mit Sitz in Neustadt ist eines von fünf Gesundheitsämtern, denen die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) einen Besuch abstattet. Damit will sie sich vor Ort informieren und den Mitarbeitern für deren Einsatz in der Corona-Krise danken, wie eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage sagte. Corona-Regeln wie Abstand und Maskenpflicht würden dabei natürlich beachtet. Bätzing-Lichtenthäler kommt am Mittwoch, 6. Mai, nach Neustadt, am selben Tag steht noch die Südliche Weinstraße an.