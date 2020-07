Eine Stippvisite hat Landesjugendministerin Anne Spiegel (Grüne) am Mittwoch im Dürkheimer Martin-Butzer-Haus gemacht, wo derzeit zum neunten Mal das Ferienangebot „Global Kids“ der Evangelischen Jugend der Pfalz stattfindet. Kinder und Jugendliche zwischen acht und zwölf Jahren können sich bei der Ferienfreizeit mit dem Thema Klimawandel und seinen gesellschaftlichen Auswirkungen auseinandersetzen. „Ein Umdenken in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist dringend erforderlich, um eine lebenswerte Umwelt erhalten zu können. Ich freue mich, dass die Evangelische Jugend der Pfalz dieses wichtige Thema in diesem Jahr den Kindern näherbringt“, erklärte Spiegel. Zugleich nutzte sie die Gelegenheit, um sich vor Ort ein Bild von der Arbeit unter Corona-Bedingungen zu machen, nachdem das Jugendministerium die Fördersumme für die Träger solcher Freizeiten von zwei Millionen Euro auf 3,1 Millionen Euro erhöht hat.