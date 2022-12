Nach der langen Corona-Pause konnte die SPD Bad Dürkheim wieder ihre Jubilare ehren. Ein Minister aus Mainz zeichnete die Mitglieder aus.

Alexander Schweitzer, Landesminister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung, würdigte die Geehrten für ihren Beitrag bei der SPD. Auch Landtagsabgeordneter Christoph Spies nahm an der Jahresabschlussfeier am Mittwoch „Am Falltor“ teil. Im Anschluss resümierte Bürgermeister Christoph Glogger, der auch für 25 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet wurde, seine Amtszeit. Mit der positiven Grundstimmung im Rathaus habe beispielsweise auch in der Corona Zeit das Bürgerbüro offengehalten, auch einige Verwaltungsprozesse seien mit der Digitalisierung effektiver gestaltet worden. Diesen Weg möchte er mit einer erneuten Kandidatur fortführen.

Ehrungen

Dirk Seifert, Horst Seitz, Inge Neu, Lothar Nonhebel, Rudi Rieder, Bert Uhlmann, Brunhilde Hobrack, Klaus Groh, Wolfgang Bechtloff (50 Jahre); Brigitte Gohlke-Gebhardt, Hansi Sperling (40 Jahre); Christoph Glogger, Hanns Franken, Hans-Günther Heinrich, Markus Behret, Martin Küssner, Ruth Geis, Wilhelm Jockers (25 Jahre).