Wenn am Freitag die Saline wieder öffnet, können Kurpark-Besucher nebenan auch wieder eine Runde Minigolf spielen. Die Anlage ist ebenfalls ab Freitag geöffnet. Das hat die Stadtverwaltung am Dienstag mitgeteilt. Weil das Spiel unter freiem Himmel stattfindet, müssen auf der Minigolf-Anlage keine Alltagsmasken getragen werden. Allerdings darf nur eine begrenzte Personenzahl gleichzeitig auf die Anlage. Der in der Corona-Bekämpfungsverordnung definierte Mindestabstand von 1,5 Meter soll eingehalten werden. Nach jedem Durchgang werden die Bälle, Schläger, Stifte und Schreibunterlagen desinfiziert, teilt die Stadtverwaltung mit. Besucher können ihre Hände desinfieren. Entsprechende Mittel stehen bereit. Die Anlage ist von Montag bis Samstag jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet, an Sonn- und Feiertagen von 14.30 bis maximal 18 Uhr. Letzter Einlass ist um 17 Uhr.

Tourist Information öffnet wieder am 18. Mai

Wie die Stadt weiter informiert, öffnet die Dürkheimer Tourist Information wie die Beherbungsbetriebe wieder ab Montag, 18. Mai, ihre Türen. Die Öffnungszeiten sind täglich von 9.30 bis 14 Uhr. Wer lediglich Prospekte abholen möchte, muss die Tourist Information nicht betreten und kann sich an den unter dem Vordach des Gebäudes aufgebauten Prospektständern bedienen. Auf die in der Tourist Information geltenden Hygieneregeln weisen Hinweisschilder im Eingangsbereich hin. Dort steht auch ein Desinfektionsspender zur Handdesinfektion für die Gäste bereit.

Der Zugang in die Tourist Information ist nur über die Drehtür und für maximal zwei Personen aus dem gleichen Haushalt möglich. Das Verlassen des Gebäudes erfolgt im „Einbahnverkehr“ durch den seitlichen barrierefreien Zugang. Die Gäste müssen bei ihrem Besuch eine Alltagsmaske tragen. Die Mitarbeitenden der Tourist Information stehen hinter einer Plexiglasscheibe, weshalb für sie keine Bedeckung von Mund und Nase vorgeschrieben ist.

Die öffentlichen Toiletten in der Tourist Information sind ebenso wie der Zugang zur angeschlossenen Klinik weiterhin gesperrt.