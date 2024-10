Knirpse auf Pfalz-Tour: Wer schon auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, kann Pfalzliebhabern mit dem neuen Miniaturenkalender sicherlich eine Freude machen.

Knirpse erkunden die Pfalz - auch Bad Dürkheim. Hier hat Fotograf Benedikt Hild seine Winzlinge als „Traubenquetscher“ am Römischen Weingut inszeniert und fotografiert. Zwölf Miniaturaufnahmen sind nun als Monatsblätter im Kalender „2025 Little Pfalz“ zu sehen. Fröhliche Szenen spielen auch am Mandelblütenweg in Gimmeldingen oder am Hohe-Loog-Haus in Neustadt. Dann sind ein „Frühlingsempfang“ oder ein „Lewwerworschte Büfett“ die Themen. Angeregt vom Miniaturwunderland in Hamburg hat der in Mannheim lebende Fotograf die Miniaturszenen in seiner pfälzischen Heimat kreiert. Der Kalender ist hier erhältlich: www.littlefotografie.de