Die Sieger des Ortsentscheids der Tischtennis-Mini-Meisterschaften beim TuS Wachenheim heißen Fabian Christ, Nele Krumbacher, Simon Braunstein, Marie Eggert und Benedikt Mörsdorf. Die Talente setzten sich am Sonntag in den Altersgruppen U9, U11 und U13 durch.

Insgesamt 35 Mädchen und Jungen gingen am Wochenende bei den Mini-Meisterschaften in der Sporthalle der Wachenheimer Grundschule an den Start. „Die Veranstaltung war in jeder Hinsicht ein voller Erfolg – für die Teilnehmenden und für den Verein“, bilanzierte Wolfgang Muhrer, Abteilungsleiter Tischtennis beim TuS Wachenheim, und freute sich über den regen Zuspruch: „Es waren viele neue Gesichter dabei. Die Kinder hatten viel Spaß bei den Mini-Meisterschaften.“ Auch den Eltern, die ihre Kinder begleitet haben, habe es gut gefallen.

Die Bestplatzierten dürfen nun am 15. Mai in Herxheim beim Verbandsentscheid teilnehmen. Über Orts-, Kreis- und Bezirksentscheide können sich die Kinder bis in die Endrunde ihres Landesverbandes spielen. Wer zehn Jahre alt oder jünger ist, dem winkt sogar bei entsprechender Qualifikation auf Verbandsebene die Teilnahme am großen Bundesfinale in Saarbrücken. Unter den jeweils 18 besten Mädchen und Jungen werden im Sommer auf Einladung des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) die bundesweiten Mini-Meister ermittelt.

Die Mini-Meisterschaften, die erstmals 1983 ausgetragen wurden, sind mit mehr als 1,4 Millionen Teilnehmenden eine der erfolgreichsten Breitensportaktionen im deutschen Sport. Prominentester „Mini“ ist Bastian Steger, der mit der deutschen Nationalmannschaft mehrfach Medaillen bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften gewann.

Der TuS Wachenheim bietet für alle, die selbst zum Schläger greifen wollen, auch Schnupperstunden an. Ansprechpartner sind Jens Hubrich und Wolfgang Muhrer, erreichbar per Telefon unter 0176/96810688 oder per E-Mail unter tischtennis@tus-wachenheim.de.