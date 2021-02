Den Verursacher einer Unfallflucht hat die Polizei Bad Dürkheim am Samstag ermittelt. Wie die Beamten mitteilten, war ihnen gegen 9.30 Uhr ein beschädigtes Verkehrszeichen in der Freinsheimer Friedhofstraße gemeldet worden. Polizeibeamten konnten an der Unfallstelle Fahrzeugteile und ein Kennzeichen feststellen. So konnten sie einen 39-Jährigen aus dem Landkreis und dessen ebenfalls beschädigten Mini ausfindig machen. Der Mann räumte den Vorfall ein. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.