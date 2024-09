Der Beirat für die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund sucht sogenannte „Antragsengel“. Dabei handelt es sich um freiwillige Helfer, die Menschen mit Migrationshintergrund dabei unterstützen, Formulare und Anträge auszufüllen. Die Initiative gehe auf Beiratsmitglied Mila Küssner zurück, erklärt die Vorsitzende Ilona Hocker-Meinzer. Sie werde die Helfer auch einarbeiten. In einem großen Teil der Fälle gehe es um das Ausfüllen von Formularen für das Jobcenter. Die Freiwilligen könnten selbst steuern, wie oft sie unterstützen wollen. „Jede helfende Hand zählt“, sagte Hocker-Meinzer. Wer Interesse hat, kann sich per Mail an migration@stadt-bad-duerkheim.de wenden.