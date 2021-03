Einen Anruf von angeblichen Mitarbeitern des US-Softwarekonzerns Microsoft haben laut Polizei sechs Einwohner von Bad Dürkheim, Friedelsheim, Gönnheim und Wachenheim am Mittwoch bekommen, und zwar zwischen 8 bis 14 Uhr. Die bislang unbekannten Betrüger, die ihre Rufnummer teilweise unterdrückt und im Internet generiert hatten, sprachen sehr schlechtes Deutsch. Die angerufenen Bürger reagierten vorbildlich, beendeten das Gespräch und verständigten Angehörige und die Polizei in Bad Dürkheim. Daher kam es in keinem der Fälle zu einem wirtschaftlichen Schaden. Die Polizei rät, keinen fremden Personen den Fernzugriff auf den eigenen Computer zu erlauben, da dadurch unter anderem Schadsoftware installiert werden kann. Wer ebenfalls Opfer eines solchen Betrugsversuchs wurde, möge sich an die Polizei wenden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.