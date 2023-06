Die Stadt Bad Dürkheim repariert derzeit die Sandsteinmauer am Michelsberg. Nach Informationen der Verwaltung soll die Wasserführung vom Michelsberg neu geordnet werden. Die Mauer soll vor Schäden durch Stauwasser geschützt werden. Geplant sei, dass die Arbeiten bis Donnerstag, 22. Juni, abgeschlossen sind. Die Arbeiten haben auch Einfluss auf den Verkehr. Wer aus Richtung Kaiserslautern kommt, nutzt die Rechtsabbiegespur Richtung Gutleutstraße nun auch für die Fahrt in Richtung Ludwigshafen. Die nördliche Fahrspur an der Mauer werde für die Baufahrzeuge benötigt, so die Stadt.