Nach der erfolgreichen „Dampfnudel to go Aktion“ hat das Mehrgenerationenhaus (MGH) Bad Dürkheim eine Wiederholung geplant. „Es war einfach sehr erfreulich, dass unser Dampfnudelteam mit all den Ehrenamtlichen wieder gemeinsam anpacken konnten, auch wenn aufgrund der derzeitigen Situation nicht das gewohnte Miteinander stattfinden konnte“, schreibt Jutta Schlotthauer, die Projektleiterin des MGH, in einer Pressemitteilung. Bei der Aktion am vergangenen Freitag seien einige Kunden sogar mit Schubkarren gekommen, um sich die Dampfnudeln abzuholen. Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen habe das Team des MGH entschieden, diese Aktion zu wiederholen. Am letzten Freitag im Mai, dem 28., können Kunden wieder das komplette Angebot aus Dampfnudeln, Kartoffelsuppe sowie Wein- oder Vanillesoße nach Bestellung abholen. Außerdem wird laut Schlotthauer am Montag, dem 10. Mai, die „Dampfnudel Solo“ angeboten. Für einen Preis von zwei Euro pro Stück gibt es dann eine frische Dampfnudel aus der Tüte. Alles wieder nur mit Termin und nach Vorbestellung in der Cafeteria unter der Nummer 06322 958984.