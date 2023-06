Nicht bereut hat Metzgermeister Roland Klomann die Übernahme der früheren Freinsheimer Filiale der Metzgerei Süss im November vergangenen Jahres. „Es läuft sehr gut hier. Wir haben den Schritt nicht bereut“, sagte er auf Anfrage. Die Landmetzgerei mit Sitz in Großkarlbach hatte für die Freinsheimer Filiale ihren Standort in Kirchheim aufgegeben, um den Kunden im Raum Freinsheim näher sein zu können. „Wir wurden hier sehr gut angenommen“, ist Klomann zufrieden.

Wegen Personalproblemen könne man die Filiale in der Freinsheimer Hauptstraße seit vergangener Woche nur vormittags öffnen. Zuvor wurde am Donnerstag und Freitag auch nachmittags bedient. „Ich hoffe, dass wir bald wieder zu diesen Öffnungszeiten zurückkehren können“, so Klomann. Man werde vermutlich schneller als gedacht einen Ersatz finden können.