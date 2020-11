Der Veranstalter der Dürkheimer Baumesse, die BaumesseE GmbH aus Münster, hat einen Normenkontrollantrag beim Oberverwaltungsgericht in Koblenz gestellt, um seine Messe wie geplant stattfinden zu lassen.

Marketingleiter Tim Erlei will sich nicht damit abfinden, dass die Baumesse vom 6. bis 8. November nicht auf dem Dürkheimer Wurstmarktplatz stattfinden darf, obwohl in der zwölften Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes zu lesen ist, dass Messen nicht stattfinden dürfen. „Wir haben einen Eilantrag gestellt, dass wir doch dürfen, und rechnen am Dienstag mit einer Entscheidung“, berichtet Erlei, der sich Hoffnungen macht, die Messetore am Freitag öffnen zu können.

Mit dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wolle man die Landesverordnung für „ungültig erklären lassen, soweit durch die darin verfügte Schließung von Messen, Spezialmärkten und ähnlichen Einrichtungen auch Ausstellungen verboten wurden. Erlei ist überzeugt, dass Teile der aktuellen Landesverordnung nicht zum Eindämmen der Pandemie dienen, aber schlimme Konsequenzen für viele Betriebe haben werden. Weiterhin solle geklärt werden, weshalb wirtschaftlich orientierte Messen, die sich an Unternehmen und Handwerksbetriebe richten, mit Freizeitmessen verglichen werden. Man wolle wissen, warum Besucherbegrenzungen im Einzelhandel ausreichten, Messen mit gleichen Regelungen aber verboten seien.

Der Marketingleiter kann nach wie vor nicht verstehen, dass die Branchen, die funktionierende Hygienekonzepte entwickelt und dafür viel Geld in die Hand genommen hätten, nun komplett ausgebremst werden. „Die Gastronomen, die es ganz besonders hart trifft, sind nur für drei Prozent des Infektionsgeschehens verantwortlich, bei Messen ist bisher gar nichts passiert“, zeigt sich der Veranstalter ratlos und weist darauf hin, dass sich die Menschen nun noch mehr im privaten Bereich treffen würden. Außerdem schade man damit in erheblichem Maße der gesamten Wirtschaft. Erlei berichtet, dass er nach dem ersten Shutdown bereits einige Messen durchgeführt habe, die alle reibungslos und ohne Probleme über die Bühne gegangen seien. In die Online-Registrierung habe sein Unternehmen sehr viel Geld investiert. „Wenn man sich bei uns online für eine Messe anmeldet, bekommt man einen QR-Code aufs Handy, mit dem man die Ankunft und das Verlassen der Messe exakt nachweisen kann“, informiert er. Wer ohne Anmeldung komme, müsse eine Karte ausfüllen, die bei Ein- und Austritt abgestempelt und am Ende abgegeben werde. Erlei rechnet mit wesentlich geringeren Besucherzahlen, denn in der Regel würde nur Fachpublikum in die Messehallen ziehen, keine Wochenendausflügler.