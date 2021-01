Zwischen 17 und 20 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag auf einer Verkehrsinsel der B 37 in Bad Dürkheim ein Verkehrsschild umgefahren. Einer Polizeistreife fiel auf, dass das Richtungsschild „Kaiserslautern B 37, Hardenburg, Pfalzmuseum für Naturkunde“, das sich beim Kreisverkehr in Höhe Kaiserslauterer Straße befindet, umgeknickt war. Am Unfallort stellten die Beamten mehrere Fahrzeugteile sicher. Erste Ermittlungen zufolge war der Übeltäter vermutlich mit einem Mercedes Benz unterwegs. Er sei wohl aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, mit dem Richtungsschild auf der Verkehrsinsel kollidiert und anschließend geflüchtet. Den Schaden beziffern die Beamten mit 400 Euro. Sie bitten Zeugen, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.