In der Wallstraße in Freinsheim haben Unbekannte die Beifahrertür eines Mercedes zerkratzt. Das entdeckte der 56-jährige Besitzer am Dienstag, 16. Juni. Wie die Polizei mitteilt, war das Auto ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei Bad Dürkheim melden unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.