In der Denkmalstraße in Freinsheim haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag, 25. Juni, einen Mercedes beschädigt. Die Beifahrertür des Autos einer 40-Jährigen wurde mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerkratzt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Hinweise auf den Täter liegen nicht vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet daher um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.