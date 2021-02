Erst befuhr die Frau in Erpolzheim mit ihrem Mercedes verbotenerweise einen Feldweg, dann wurde sie auch noch handgreiflich. Die Dame begegnete laut Polizei am Sonntag um 14.30 Uhr am Steuer ihres Wagen auf einem Feldweg, der eine Verlängerung der Bahnhofstraße darstellt, mehreren Spaziergängerinnen. Als die Personen zu Fuß nicht sofort zur Seite gingen, war die Fahrerin offenbar so darüber verärgert, dass sie ausstieg und sich mit den Passanten lautstark stritt. Eine 65-Jährige kam zu diesem Streitgespräch hinzu. Als die Fahrerin in ihrem Zorn eine ältere Dame schubste, zeigte die 65-Jährige laut Polizei Zivilcourage und kam der älteren Dame zu Hilfe.

Fahrerin schlägt Frau auf die Schulter

Um zu verhindern, dass die 65-Jährige mit ihrem Handy die Polizei rief, schlug ihr die Fahrerin mit der Faust gegen die rechte Schulter. Anschließend drohte die rabiate Autofahrerin alle anwesenden Personen zu erschießen und zu überfahren, wenn sie den Weg nicht freimachen sollten. Eine Schusswaffe wurde jedoch, so die Polizei, zu keinem Zeitpunkt gesehe. Anschließend fuhr die Fahrerin den Weg rückwärts bis zum Bahnhof und in unbekannte Richtung davon. Da die Zeugen das amtliche Kennzeichen ablesen und an die Polizei weitergeben konnten, laufen nun Ermittlungen hinsichtlich der Fahrerin zum Tatzeitpunkt. Gegen sie wird wegen Bedrohung ermittelt.

Polizei sucht Zeugen

Die Personalien sowohl der geschädigten älteren Dame als auch die einiger anwesenden weiteren Personen seien bis dato nicht bekannt. Daher bittet die Polizei Bad Dürkheim, dass sich diese Personen und auch weitere mögliche Zeugen unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de melden.