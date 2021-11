Am Donnerstag, zwischen 15 bis 16 Uhr, hat laut Polizei ein unbekannter Autofahrer in Höhe der Weinstraße 77 in Kallstadt einen geparkten grauen Mercedes beschädigt und dann die Flucht ergriffen. Den Schaden an dem geparkten Wagen schätzen die Beamten auf etwa 1000 Euro. Sie bitten Zeugen, die den oder die Täter gesehen haben, sich telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.