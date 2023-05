Ein Mercedes C-Klasse ist zwischen Mittwoch, 3. Mai, 17 Uhr, und Donnerstag, 4. Mai, 8 Uhr, auf einem offen zugänglichen Firmengelände in der Bad Dürkheimer Bruchstraße beschädigt worden. Laut Polizeimitteilung wurden beide Außenspiegel sowie der Mercedes-Stern auf der Motorhaube des Fahrzeugs von bislang unbekannten Tätern zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von 900 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.