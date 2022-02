Das Bündnis für Vielfalt und Toleranz will am Montag in Bad Dürkheim ein Zeichen setzen gegen die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, die seit Monaten immer montags in der Kurstadt stattfinden. Es gehe ausschließlich um die „Stärkung von Demokratie und Solidarität in unserer Gesellschaft sowie eine klare Abgrenzung von staatsfeindlichen Bewegungen und deren Gedankengut“, teilen die Organisatoren mit. Das Thema Impfen stehe ausdrücklich nicht im Fokus. Eingeladen sind Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreter von Vereinen und Parteien. Ab 17.30 Uhr sind auf dem Schlossplatz Reden geplant. Anschließend soll eine Menschenkette gebildet werden. Dafür bitten die Organisatoren, neben elektrischen Lichtern auch einen Schal mitzubringen, um die Abstände einzuhalten. Auch Masken sollen getragen werden. Die Veranstalter haben eine Versammlung mit 200 Teilnehmern angemeldet.

In Freinsheim demonstriert seit knapp zwei Wochen montags ebenfalls eine Gruppe um Friseurmeister Ralf Baier mit einer Menschenkette am Rathaus gegen die Proteste gegen die Coronamaßnahmen, die am Montag unter anderem auch wieder in Bad Dürkheim stattfinden sollen.