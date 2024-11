Noch bis Sonntag, 10. November, gastiert der Circus Baruk von Johnny Weisheit und seiner Familie in Bad Dürkheim, Sägmühle 1, gegenüber der Lebenshilfe. Gäste dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit atemberaubender Artistik, Clowns, Jongleuren, Magiern und Pferdeflüsterern freuen. Vorstellungen gibt es täglich ab 17 Uhr, sonntags nur um 14 Uhr. Am Mittwoch ist Familientag, Erwachsene zahlen den Kinderpreis, am Donnerstag ist Kindertag. Die Vorstellung kostet dann 10 Euro auf allen Plätzen. Weitere Informationen unter Telefon 0160 99070590.