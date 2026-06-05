Die Mennonitengemeinde Friedelsheim zeigt am Freitag, 19. Juni, um 19 Uhr den Film „Kein Land für Niemand“. Dieser begleitet eine Rettungsmission im Mittelmeer und lässt Menschen zu Wort kommen, die den gefährlichen Weg über das Meer überlebt haben. Gleichzeitig richtet er den Blick auf politische Entwicklungen in Deutschland und Europa: auf wachsenden Rechtspopulismus, die Kriminalisierung von Migration und den zunehmenden Druck auf humanitäre Hilfe.

Nach dem Film gibt es laut Mitteilung der Veranstalter Raum für Austausch und Gespräche, unter anderem stehen Barbara Kohlstruck, Mitglied in der Härtefallkommission von Rheinland-Pfalz, und Rainer Blendin, Mitglied bei Sea-Eye, zur Verfügung. Die Mennonitengemeinde zeigt den Film am Vorabend des Weltflüchtlingstages.