Bewohner des Kreises können sich künftig digital in Projekte einbringen. Eine Bürgerbeteiligungsplattform des Landkreises, der Städte und Verbandsgemeinden ist nun online.

Unter der Adresse dialog.kreis-bad-duerkheim.de könnten sich Bürgerinnen und Bürger nicht nur informieren, sondern auch Ideen einbringen, Vorschläge machen, über Prioritäten oder Fragen abstimmen und sich an Umfragen beteiligen, teilt die Kreisverwaltung mit. Auch Kommentare sind möglich. Mit der Plattform sollen „die Menschen mehr in Entwicklungen und Entscheidungen der Verwaltung eingebunden werden“, wird Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) in der Mitteilung zitiert. Die Möglichkeiten reichen von Projekten zur Bedarfsplanung im Bereich Kinder und Jugend über die Beteiligung an Verkehrsthemen bis hin zu Meldungen von Schäden oder Müllablagerungen.

Die Plattform selbst ist laut Kreisverwaltung öffentlich zugänglich. Wer sich aktiv beteiligen möchte, muss sich allerdings registrieren. Damit solle gewährleistet werden, dass der Austausch konstruktiv bleibe und die Plattform nicht von Bots beeinträchtigt werde. Zur Anmeldung müssen Name, E-Mail-Adresse, Wohnort, Geburtsjahr und Geschlecht angegeben werden. Die Daten sollen einer anonymisierten Auswertung dienen.

Schönstes Foto aus dem Landkreis gesucht

Kommentiert ein Nutzer auf der Plattform, wird der Name mit dem Beitrag veröffentlicht. Ein Nutzerprofil kann auch wieder gelöscht werden. Weitere Informationen zur Beteiligung, zu eigenen Beiträgen, zum eigenen Account, zu Community-Richtlinien und mehr gibt es auf der Plattform unter dem Menüpunkt „Fragen und Antworten“.

Mit dem Start der Plattform beginnt auch ein Fotowettbewerb. „Wir suchen das schönste Foto aus dem Landkreis. Dieses Foto soll das Titelbild unserer Bürgerbeteiligungsplattform werden und so im Kleinen schon zeigen, was wir mit der Plattform erreichen wollen“, so Ihlenfeld. Das Bild kann über die Plattform eingereicht werden. Außerdem gibt es dort zum Auftakt eine Umfrage. Darin geht es um die Interessen der Nutzer sowie um ihre Ideen für die Entwicklung des Kreises und seiner Kommunen.

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dialog.kreis-bad-duerkheim.de