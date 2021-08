Das Mehrgenerationenhaus in der Trift ist wegen des Lockdowns zu. Doch hinter verschlossenen Türen wird intensiv an neuen Ideen und digitalen Angeboten gearbeitet. Einiges ist schon spruchreif. Rat und Hilfe geben die Mitarbeiter vor allem telefonisch – auch bei Fragen zur Anmeldung für die Corona-Impfung.

Die Pandemie ist das alles bestimmende Thema, auch im für den Publikumsverkehr geschlossenen Mehrgenerationenhaus (MGH): So berät das Team um Koordinatorin Jutta Schlotthauer Dürkheimer Senioren, die Fragen zur Corona-Impfung haben. Während der Pflegestützpunkt für medizinische Anfragen zur Verfügung steht, kümmert sich das MGH-Team um praktische Anliegen, bietet beispielsweise Hilfestellung bei der Anmeldung zur Impfung. Sollten Senioren Schwierigkeiten haben, zum Impfzentrum zu kommen, wird nach individuellen Lösungen gesucht.

Und manchmal ist auch bei ganz profanen Problemen Hilfe nötig: Wie bei dem älteren Herrn, der im Rathaus anrief, weil er bei der Hotline zur Impfterminvergabe nicht weiterkam – er musste eine Ziffer auf der Tastatur seines Telefons eingeben, hatte aber noch ein Gerät mit Wählscheibe.

„Unheimlich tapfer“

Die Corona-Nachbarschaftshilfe fürs Stadtgebiet wird weiterhin vom MGH koordiniert, auch die 2020 ins Leben gerufene Lebensmittelnothilfe über die Ausgabe von Supermarktgutscheinen läuft laut Sozialdezernentin Judith Hagen (Grüne) noch mindestens bis Ende März. Derzeit werden mehr als 80 Menschen unterstützt. Finanziert wird die Aktion über Spenden. „Wir zehren im Moment noch von der großen Spendenbereitschaft aus dem ersten Lockdown“, berichtet die Sozialdezernentin. Die Gutscheine werden nach Terminvergabe möglichst kontaktlos im MGH abgeholt. „Die Leute kommen dann auch mit anderen Fragen. So bleiben wir trotz allem noch Anlaufstelle“, sagt Jutta Schlotthauer. Sie habe den Eindruck, dass gerade die Senioren, die sonst das MGH besuchen, zum Großteil gut zurecht kommen. „Sie nehmen die Situation als gegeben hin, vielleicht weil sie solche schwierigen Zeiten schon einmal erlebt haben. Der Begriff Ausgangssperre etwa erschreckt die Senioren weniger, höchstens weil vielleicht Erinnerungen zurückkommen“, sagt Schlotthauer und ergänzt: „Ich finde das unheimlich tapfer.“

Aktionen ins Digitale verlagern

Trotz des Lockdowns Kontaktstelle bleiben und Angebote machen, das hat sich das MGH-Team zum Ziel gesetzt. Dazu werden Aktionen ins Digitale verlagert, sodass sie trotz der Pandemie weiterlaufen können. Ein Beispiel: Die Sänger des Cafés Trift, die für sich alleine singen, das zugleich mit dem Smartphone aufzeichnen und per Messengerdienst an den Kreis versenden. So ist ein gemeinsames Weihnachtslied entstanden. Auch der Deutschkurs für Frauen läuft digital. „Das Angebot wird von einem Großteil der Kursteilnehmerinnen genutzt. Dabei geht es auch darum, Kontakt zu halten und beispielsweise beim Homeschooling zu unterstützen“, berichtet Schlotthauer.

Auch wenn nicht alles erfolgreich ins Digitale übertragen werden kann: Die MGH-Koordinatorin und ihr Team wollen das Angebot ausweiten. So werde überlegt, ob Lesungen für das Literaturcafé auf der MGH-Website gezeigt werden. Statt der beliebten Busausflüge, die in diesem Jahr wohl nicht stattfinden können, könnte beispielsweise eine Diashow von dem Zielort auf der Website präsentiert werden. Weitere Ideen seien willkommen, sagt Schlotthauer.

Podcast geplant

„Das ist alles ein großer Aufwand, das haben wir bei der Kirchengemeinde auch gemerkt. Aber diese Überlegungen anzustellen ist besser, als immer auf die Infektionszahlen zu schauen und sich zu fragen, wann wir wieder Präsenzveranstaltungen anbieten können“, sagt Pfarrer Frank Biebinger. Judith Hagen weiß, dass die Nutzung der digitalen Angebote auch Grenzen hat: „Nicht alle Senioren sind digitalisiert. Wir überlegen daher, Leihgeräte für Menschen zur Verfügung zu stellen, die sich beispielsweise kein Tablet leisten können.“ Allerdings müssten die Menschen auch an die Nutzung digitaler Medien herangeführt werden – was in Pandemiezeiten schwierig umzusetzen ist.

Wie Olaf Tali, Geschäftsführer des Familienfördervereins, berichtet, arbeite man an einer Neuauflage der Broschüre für Fachberater und Eltern. Der Beratungsführer listet zahlreiche Ansprechpartner aus den verschiedensten Bereichen auf und ist bereits auf der Website des Vereins verfügbar. Das telefonische Beratungsangebot „Offenes Ohr“ des Vereins soll während der Corona-Krise bestehen bleiben.

Erziehungsfragen und weitere Themen sollen auch Gegenstand eines Podcasts sein, den MGH und Familienförderverein planen. „Da ist thematisch vieles denkbar“, sagt Hagen.