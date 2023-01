Das Mehrgenerationenhaus (MGH) Sonnenblume in der Dresdener Straße 2 in Bad Dürkheim lädt für Dienstag, 14. Februar, 18.30 Uhr, zum Dankeschönabend „Herzen eines Jahres 2021“ in ihre Cafeteria ein. Hintergrund für den Abend inklusive Projektvorstellung ist, dass das MGH vor knapp zwei Jahren um Einsendungen zum so genannten „Herzprojekt“ gebeten hatte. Das Motto war „Geschichten und Fotos, die das Herz bewegen“ gewesen. Das Haus hatte geplant, nach Einsendeschluss ein großes Fest mit Ausstellung der Beiträge zu veranstalten, doch die fortdauernde Coronapandemie durchkreuzte die Idee lange Zeit. 2022 wurde daher begonnen, einige der knapp 20 eingereichten Beiträge in kurze Filmsequenzen zusammenzufassen, aus Bildern entstanden Fotoshows. Am Dankeschönabend, der passend zum Motto auf den Valentinstag fällt, werden einige der Beiträge im Programm vorgestellt. Außerdem ist der Termin der Startschuss für die Online-Präsentation aller Beiträge auf der Homepage des MGH. Projektteilnehmer und Interessierte können sich für den Abend unter der Nummer 06322 9417935 oder per Mail an mgh@bad-duerkheim.de anmelden.