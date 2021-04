Das Mehrgenerationenhaus in Bad Dürkheim bietet diverse Pflanzen zur Abholung an. Darunter Tomaten, Chili und andere Pflanzen für Hobbygärtner. Die selbst gezogenen Pflanzen werden gegen eine kleine Spende von zwei Euro abgegeben. Um vorherige Anmeldung in der Cafeteria unter der Telefonnummer 06322- 958984 wird gebeten.