Alarm am Abend: Die Feuerwehr rückt zu einem Mehrfamilienhaus aus. Ursache ist eine brennende Pfanne in einer Küche.

Zu einem Wohnungsbrand mit Personenrettung in einem Mehrparteienhaus in der Weinstraße Süd ist die Dürkheimer Feuerwehr am Dienstagabend mit 31 Einsatzkräften ausgerückt. Vor Ort stellte sich die Lage glücklicherweise als weniger ernst heraus als zunächst angenommen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die meisten Bewohner nach Angaben der Wehr das mehrstöckige Gebäude bereits verlassen. Eine Wohnung war wegen einer brennenden Pfanne verraucht. Der Bewohner hatte diese bereits auf den Balkon gebracht. Er wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Die Feuerwehr kontrollierte die Pfanne und betroffene Einrichtungsgegenstände mit der Wärmebildkamera und lüftete die Wohnung. Die Küche ist nach Aussage der Einsatzkräfte nicht mehr nutzbar, die übrigen Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.