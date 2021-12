Ein 50-Jähriger ist am Donnerstag gegen 9.30 Uhr bei einem Unfall in der Herxheimer Straße in Freinsheim verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Deren Bericht zufolge war ein 71-jähriger Mann dort mit seinem Auto in Richtung Reiboldstraße unterwegs. Aus noch unklarer Ursache geriet er mehrfach in den Gegenverkehr und touchierte dabei drei andere Fahrzeuge. Einer der Fahrer der betroffenen Wagen wurde dabei leicht verletzt, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Laut Polizei hat es bei dem 71-Jährigen keine Anzeichen für Fahruntüchtigkeit gegeben, weshalb die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen wurden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro.