Die Polizei hat am Dienstag in Bad Dürkheim und Umgebung mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr stellten die Beamten in der Kanalstraße einen Geschwindigkeitsverstoß fest und kontrollierten einen Autofahrer unter Drogeneinfluss. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen. Kurz darauf fiel auch der Fahrzeughalter mit drogentypischen Auffälligkeiten auf. Da er seinen Wagen nutzen wollte, verhinderten die Polizisten eine Trunkenheitsfahrt.

Zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr überprüfte die Polizei in der Hauptstraße in Leistadt das Durchfahrtsverbot „Anlieger frei“. Alle 20 kontrollierten Fahrer konnten ein berechtigtes Anliegen nachweisen. Eine weitere Geschwindigkeitskontrolle fand von 12.30 Uhr bis 14 Uhr in der Friedelsheimer Straße in Wachenheim statt. Hier registrierten die Beamten neun Verstöße, die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 54 Kilometern pro Stunde statt der erlaubten 30. Zudem stellten sie einen E-Scooter mit ungültigem Versicherungskennzeichen sicher. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung eingeleitet.