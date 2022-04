An mehreren Stellen gibt es demnächst für Autofahrer kein Durchkommen mehr. So wird laut Verwaltung vom 2. bis 6. Mai die „Mozartstraße“ in Höhe der Hausnummer 26 gesperrt, da dort eine Trafostation abgerissen wird. Der Verkehr wird über die Seebacher und die Heinrich-Bärmann-Straße umgeleitet. Die Kaiserslauterer Straße wird in Höhe der Hausnummer 14 am 2. Mai von 10 bis 14 Uhr gesperrt wegen einer Materialanlieferung, für die ein Autokran aufgestellt werden muss. Der Verkehr wird über die B37, die Gutleut-, Mannheimer, Philipp-Fauth-, Leininger, Gau- und Limburgstraße umgeleitet. Der Hochzeitspfad wird in Höhe der Hausnummer 1 bis 3 wegen Kanalreparaturen vom 2. bis 6. Mai gesperrt. Der Verkehr wird über Holzweg, Seebacher Straße, Hammelstalstraße und Auf der Judenhut umgeleitet.