Die Polizei hat gleich über mehrere Einbrüche in Bad Dürkheim am Montag informiert. Ob diese Taten zusammengehören, ist laut Polizei Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Kriminalpolizei habe ihre Arbeit aufgenommen

In einem Zeitraum von 2 Uhr bis 10 Uhr wurde in der Kirchgasse eingebrochen. Bislang unbekannte Täter gelangten vermutlich durch eine nicht richtig geschlossene Tür in ein Mehrparteienhaus und drückten laut Polizei mit körperlicher Gewalt eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf. Die Türzarge wurde dabei beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Aus dem Wohnzimmer wurde aus einer Handtasche eine Geldbörse mit Bargeld und Karten entwendet. Die Wohnungsinhaberin hatte währenddessen igeschlafen und nichts bemerkt.

In der Kaiserslauterer Straße kam es zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr zu einem Wohnungseinbruch. Bislang unbekannte Täter gelangten über die Außentreppe eines Mehrfamilienhauses in das erste Obergeschoss. Dort drückten sie eine Wohnungstür mit körperlicher Gewalt auf. Dabei wurde der Holzrahmen beschädigt. Entwendet wurden ein Play-Station-Controller und Bargeld. Anwohner gaben an, zwei unbekannte Männer vor dem Tatzeitraum im vorderen Hof gesehen zu haben. Eine Person sei 165 bis 170 Zentimeter groß gewesen, 30 bis 40 Jahre alt, kräftig und grauhaarig, sie habe eine dunkle Bomber-Jacke und Blue Jeans getragen. Die zweite Person war demnach 175 Zentimeter groß, kräftig, mit nackenlangen schwarzen Haaren und bekleidet mit einer Regenjacke.

Zwischen 14 und 14.15 Uhr sind aus einer Wohnung in der Eichstraße zwei Geldbörsen mit Bargeld und Karten gestohlen worden. Bislang unbekannte Täter gelangten über das nicht verschlossene Hoftor und die ebenfalls nicht verschlossene Wohnungstür hinein. Die Bewohnerin war in dieser kurzen Zeit gerade einkaufen. Ihr Mann befand sich zwar in der Wohnung, hatte aber Kopfhörer aufgesetzt und daher die Tat nicht mitbekommen. Anwohner hatten zur Tatzeit einen unbekannten Mann gesehen, der einen Geldbeutel in der Hand hatte.

Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.