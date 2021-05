Eine 80-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagmorgen einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem gleich mehrere Autos aufeinandergeschoben wurden. Laut Polizei fuhr die Bad Dürkheimerin auf der B37 in Richtung Autobahn 650, als sie an der Bruchkreuzung nach links in die Bruchstraße abbiegen wollte. Dabei habe sie nicht bemerkt, dass der Verkehr ins Stocken geraten sei. Nach Angaben der Beamten fuhr sie ungebremst auf den Wagen einer 62-jährigen Wachenheimerin auf, die wiederum auf das Auto einer 31-Jährigen aus Birkenheide geschoben wurde. Der Beifahrer der 62-Jährigen wurde dabei leicht verletzt, musste vor Ort aber nicht behandelt werden. Wie die Polizei weiter mitteilt, war ein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 11.500 Euro.