Eine Stunde länger draußen sitzen: Die Stadt lockert die Sperrzeit in den Sommermonaten, doch die Reaktion der Gastronomen fällt unterschiedlich aus.

Die Abende werden länger, die Temperaturen steigen und mit ihnen die Lust, noch ein Glas Wein unter freiem Himmel zu genießen. In Bad Dürkheim hat die Politik dafür nun den Rahmen geschaffen: Die Außengastronomie darf in den Sommermonaten künftig eine Stunde länger geöffnet bleiben.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat beschlossen, die Sperrzeit von April bis Oktober einheitlich auf 23 Uhr zu verlängern. Bislang mussten Gäste bereits um 22 Uhr nach drinnen oder nach Hause. Die Verantwortlichen im Rathaus erhoffen sich von der Ausweitung Impulse für die Innenstadt. Doch wollen die dortigen Gastronomen die neue Regelung überhaupt ausnutzen?

Zwischen Aufbruch und Skepsis

André Hauer und Jens Schaefer vom „Pinot & Co – Weinbar & Restaurant“ begrüßen die neue Regelung ausdrücklich. „Wir haben das Formular ausgefüllt und an die Stadt geschickt“, berichten die Betreiber. Für sie ist klar: Die zusätzliche Stunde wird genutzt. Große wirtschaftliche Sprünge erwarten sie allerdings nicht. „In der letzten Stunde machen wir keinen Umsatz, die Gäste trinken aus, bevor sie gehen.“

Wichtiger sei ihnen ein anderes Signal: mehr Flexibilität für Gäste und ein moderneres Stadtbild. Die Betreiber versichern, Rücksicht auf die Nachbarschaft zu nehmen. „Wir werden uns bemühen, dass es zu keinem Lärm kommt.“

Grundsätzlich sehen sie ohnehin wenig Konfliktpotenzial: „Wir haben in Bad Dürkheim keine Partymutigen, die diese neue Regelung ausnutzen werden.“ Noch sei die Neuerung bei vielen Gästen gar nicht angekommen. „Die müssen sich erst daran gewöhnen, dass man bis 23 Uhr draußen sitzen kann.“

„Zu einfach gedacht“

Deutlich kritischer äußert sich dagegen Iris Wittmann, die seit 20 Jahren die „Weinstube Petersilie In der Tenne“ betreibt. Für sie greift der Beschluss zu kurz. „Wir sind froh, wenn wir um neun Feierabend machen“, sagt sie.

Längere Öffnungszeiten bedeuteten vor allem eines: mehr Personal, mehr Aufwand, mehr Belastung. „Man muss fit sein, um so lange bewirten zu können.“ Zudem fehle es schlicht an Nachfrage. „Die Einheimischen sind um die Uhrzeit nicht mehr unterwegs, und Gäste kommen so spät auch nicht mehr.“

In größeren Städten wie Mannheim oder Heidelberg könne das anders aussehen, räumt Wittmann ein – „aber in Bad Dürkheim funktioniert das nicht“. Konsequenz: Ihre Öffnungszeiten bleiben unverändert, ein Antrag ist nicht gestellt. „Ich bezweifle, dass sich etwas ändert, aber ich kann mich auch täuschen.“

Ähnlich sieht man es im Schlosscafé „Kostbar“. Dort endet der Betrieb weiterhin um 22 Uhr. „Wir werden nichts ändern“, sagen die Betreiber knapp. Entsprechend habe man sich mit der neuen Regelung auch nicht weiter beschäftigt.

Hoffnung auf mehr Sommergeschäft

Ganz anders bewertet das Ehepaar Riegler von der Weinbar „Schöne Anna“ die Entscheidung. Die Gastronomen haben sich die Verlängerung schon lange gewünscht und diesen Wunsch bei der Stadt geäußert: „Die letzten Jahre haben gezeigt, wie wichtig das ist.“

Mit steigenden Temperaturen wachse auch der Wunsch, draußen zu sitzen. „Keiner will bei 25 Grad drinnen sitzen.“ In der Vergangenheit seien Gäste teilweise wieder gegangen, wenn sie gehört hätten, dass draußen früher Schluss ist.

Für die Rieglers passt die neue Regelung daher ideal zu ihrem Konzept. Ihr Betrieb öffnet erst am Abend, von Mittwoch bis Sonntag 18 bis 23 Uhr, freitags und samstags sogar bis Mitternacht – bislang allerdings nur drinnen. Dass man künftig auch draußen länger bewirten darf, komme vor allem dem touristischen Publikum entgegen. „Bad Dürkheim ist eine touristische Stadt, viele Gäste kommen später.“

Die Rückmeldungen seien bereits positiv: „Wir wurden von Gästen darauf angesprochen.“ Und anders als manche Kollegen glauben die Rieglers auch an einen wirtschaftlichen Effekt: „Das wird sich bestimmt im Umsatz spiegeln.“