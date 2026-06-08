Wie sicher sind die Straßen in und um Bad Dürkheim? Die Verkehrsunfallbilanz gibt Auskunft darüber. Eine Zahl treibt die Dürkheimer Polizeichefin besonders um.

Wie hat sich die Gesamtzahl der erfassten Unfälle entwickelt?

Im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, der auch die Verbandsgemeinden Freinsheim und Wachenheim umfasst, haben sich im vergangenen Jahr 1497 Unfälle ereignet, 7,1 Prozent mehr als 2024.

Wo ist ein starker Zuwachs zu verzeichnen?

Bei den Wildunfällen. Deren Anzahl stieg um 60 auf 161 Fälle – ein Anstieg von knapp 46 Prozent. Sechs Personen erlitten leichte Verletzungen – unter anderem kollidierte ein E-Scooter-Fahrer mit einem Hasen und ein Motorradfahrer stürzte nach einem Wildunfall.

Woran liegt das?

Wie Anne Brockmann, die derzeit in der Leitung der Polizeiinspektion Bad Dürkheim eingesetzt ist, erklärt, gebe es derzeit landesweit einen höheren Wildbestand als in den vergangenen Jahren. Örtliche Schwerpunkte lassen sich nicht ausmachen. Vermehrt zu Unfällen mit Wildschweinen kommt es in Richtung Silbertal, Kollisionen mit Rehen sind Richtung Leistadt, Weisenheim am Berg und Ellerstadt häufiger.

Was rät die Polizei?

„Es gilt immer der Grundsatz: Fahren auf Sicht“, betont Inspektionsleiterin Katja Bauer. Gefährdete Strecken seien mit Schildern versehen. Besonders in den frühen Morgen- und Abendstunden gelte es, „noch ein Stück vorsichtiger“ unterwegs zu sein, rät Bauer. Wenn es doch zu einem Unfall komme, sei es wichtig, die Polizei zu informieren. „Auch wenn das Wild sich in den Wald zurückzieht, so dass wir den Jagdpächter verständigen können“, sagt Brockmann. Wichtig sei, kein Risiko einzugehen: „Ein angefahrenes Wildschwein kann eine Gefahr sein“, warnt Verkehrssicherheitsberaterin Melanie Wenzel.

In welchem Bereich verzeichnet die Polizei sonst noch mehr Unfälle?

Prozentual stark angestiegen ist die Anzahl der Unfälle, an denen Kinder beteiligt waren. 2024 verzeichneten die Beamten nur fünf Unfälle mit den Jüngsten, im vergangenen Jahr waren es 15 – ein Kind wurde schwer, 15 leicht verletzt. Obwohl darunter kein Schulwegunfall war, bekennt Bauer: „Die Fälle treiben uns um.“ In einem Fall stürzte ein Kind mit dem Fahrrad, weil es Treppen herunterfuhr, in einem anderen Fall lieh sich ein Kind ein E-Bike und kollidierte mit einem Kinderwagen.

In der Statistik ebenfalls erfasst sind Kinder als Mitfahrende. Hier seien Elterntaxis nach wie vor ein Problem. „Wir würden uns wünschen, dass die Eltern lieber mit den Kindern gemeinsam den Schulweg ablaufen und sie an die Gefahren des Straßenverkehrs heranführen“, sagt Brockmann.

Was unternimmt die Polizei für mehr Sicherheit der Kinder im Verkehr?

Jedes Schulkind absolviere die Fahrradprüfung, es gebe verkehrserzieherische Maßnahmen und für die Erstklässler ein spezielles Fußgängertraining, betont Inspektionsleiterin Katja Bauer. Auch Schulwegkontrollen haben laut Bauer einen festen Platz im Kalender der Dürkheimer Polizei.

Gab es 2025 auch Verkehrstote im Bereich der Polizeiinspektion Bad Dürkheim?

Ja. Im Juli 2025 verunglückte ein Motorradfahrer zwischen Bad Dürkheim und Frankenstein. Er kam von der Fahrbahn, stürzte und kollidierte mit einem Auto. Der Mann starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen.

Wo liegen die Unfallschwerpunkte?

Als Unfallhäufungspunkt galt im vergangenen Jahr der Neuberg an der Kreuzung zur B271. Dort stehen mittlerweile Ampeln. Häufiger krachte es auch an Kreuzung von Kanalstraße und B37. Als weitere Unfallhäufungsstelle gilt auch die Kurve zwischen Bad Dürkheim und Frankenstein auf der B37, an der sich im Juli der tödliche Motorradunfall ereignete. Insgesamt waren die Motorradunfälle im vergangenen Jahr rückläufig. Die Anzahl sank von 35 auf 33. Dies sei eine schöne Entwicklung, erklärt Katja Bauer – und möglicherweise das Resultat verstärkter Kontrollen.

Wie haben sich die Lkw-Unfälle entwickelt?

Auch diese sind leicht rückläufig. Darüber sind Brockmann und Bauer besonders erleichtert: „Bei einem Unfall mit einem Lkw entsteht oft enormer Schaden“, erklärt Brockmann. Im Bereich der Bad Dürkheimer Polizeiinspektion wurde im vergangenen Jahr nur eine Person bei einem Lkw-Unfall verletzt.

Wie ist die Lage bei den Unfallfluchten?

Diese haben im vergangenen Jahr deutlich zugenommen: von 362 im Jahr 2024 auf 415. Das entspricht einem Anstieg um knapp 15 Prozent. Generell gebe es in der touristisch geprägten Region in und um Bad Dürkheim viele Tagesausflügler und mehr Parkfläche als für die Einwohner nötig wären, was erfahrungsgemäß zu mehr Parkremplern führe. Die Chance, dass eine Unfallflucht aufgeklärt wird, ist nicht allzu hoch. Die Aufklärungsquote lag 2025 bei 39 Prozent. „Bei Unfallfluchten sind wir auf Unterstützung durch Hinweise angewiesen“, appelliert Bauer. Eine Unfallflucht gehe dem Geschädigten „richtig an den Geldbeutel“, ergänzt Brockmann.