Es ist eng in der Kfz-Zulassungsstelle im Kreishaus in Bad Dürkheim. Deshalb soll sie in neue Räume umziehen, die zuvor für rund 330.000 Euro saniert werden müssen. Was hat das mit dem Start des Zwangsumtauschs alter Führerscheine zu tun?

„Wir wollen Platzprobleme lösen“, erklärt Beigeordneter Sven Hoffmann (CDU). Mehr Personal in mehreren Bereichen der Verwaltung sorgen für einen gesteigerten Raumbedarf. Deshalb zieht die Zulassungsstelle aus. Gerade in Zeiten von Corona sei es noch dringender nötig, die Platzverhältnisse im Kreishaus zu entzerren und so auch eine pandemiebedingte Schließung der Zulassungsstelle zu verhindern.

Im ehemalige Gebäude des Nettomarktes bei der Kreisverwaltung sollen Fahrzeuge dann künftig an-, um und abgemeldet werden, wann ist allerdings noch unklar. Die Pläne sind gemacht, jetzt wird ausgeschrieben. „Wir machen das mit Hochdruck“, betont Hoffmann, der hofft, dass die Arbeiten im Frühjahr abgeschlossen sind.

Das Ordnungsamt wird erweitert

Derzeit sind in den Räumen das Archiv des Bauamts und der Unteren Naturschutzbehörde untergebracht. Beides wird ins neue Gebäude des Abfallwirtschaftsbetriebs ziehen. Zudem sei hier künftig weniger Platz nötig, weil weiter Akten digitalisiert werden, wie Hoffmann berichtet.

In die bisherigen Bereiche der Zulassungsstelle soll das Amt für Migration und Integration ziehen. Das Ordnungsamt wird im Zuge der räumlichen Verschiebungen ausgeweitet, ebenso die Führerscheinstelle. „Im kommenden Jahr beginnt der Zwangsumtausch der alten Führerscheine“, erklärt Hoffmann. In allen drei Behörden gibt es mehr Personal, entsprechend ist mehr Platz nötig. „Wir wollen bessere Arbeitsplatzbedingungen für die Kollegen schaffen“, so Hoffmann weiter.

Die Gebäude-Substanz ist nicht gut

Bei gleichem Personal ist auf 225 Quadratmetern in der neuen Zulassungsstelle Folgendes geplant: Es wird einen Empfangsbereich und die Arbeitsplätze der Mitarbeiter geben, der Referatsleiter erhält ein eigenes Büro, zudem soll für Problemfälle auch ein Einzelbüro für Sachberater eingerichtet werden. Hinzu kommen Sanitäranlagen für Angestellte, ein Besucher-WC sowie eine Teeküche.

Wie Hoffmann erklärt, sei die Substanz des Gebäudes nicht sonderlich gut, weshalb viel Arbeit und Geld hineingesteckt werden muss. Die größten Brocken sind Trockenbauarbeiten für rund 42.000 Euro, Fassadenbauarbeiten inklusive Windfang am Eingang, neuen Fenstern mit Sonnenschutz für rund 38.000 Euro, Elektroarbeiten von Infrastruktur bis Beleuchtung für rund 64.000 Euro und Arbeiten an Heizung, Lüftung und Sanitäranlagen für 54.000 Euro. Bis auf AfD-Vertreter Thomas Weisbrodt stimmten alle Mitglieder des Ausschusses für den Gebäudeumbau.