Im ersten Corona-Jahr, wie 2020 inzwischen genannt wird, haben die Bürger des Landkreises Bad Dürkheim über 4,7 Prozent mehr Glasabfall, etwa 4,6 Prozent mehr Restmüll und fast sechs Prozent mehr Sperrmüll entsorgt.

Das geht aus der Abfallmengenbilanz des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) hervor, die in einer Sitzung des Werksausschusses des Kreistags am Mittwoch in Bad Dürkheim vorgestellt wurde. Auch