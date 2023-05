Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Regionale Lebensmittel sind in Corona-Zeiten beliebt: Für Sascha Zein vom Spargelhof Zein in Erpolzheim ein Vorteil, denn in den Hofladen kommen seit Beginn der Krise mehr Leute – und viele zum ersten Mal. Er erzählt, warum er trotzdem weniger Einnahmen hat und warum viele Erntehelfer fehlen.

Wer zum Hofladen des Spargelhofs Zein möchte, muss die letzten Meter vorsichtig fahren: Denn über den Hof spazieren 30 freilaufende Hühner. Einige Ziegen gehören außerdem zum