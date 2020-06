Seit Wochen rufen wir unter dem Motto „Fotos gegen den Corona-Frust“ dazu auf, uns schöne Schnappschüsse, bunte Bilder und fröhliche Fotos zu schicken. Besonders viele waren es nun, nachdem am Sonntag ein beeindruckender Regenbogen über der Region lag. Grund genug, Corona zumindest aus dem Titel zu tilgen und stattdessen aus Frust Freude zu machen. Mehr davon – per E-Mail an redduw@rheinpfalz.de

Eine besonders beeindruckende Aussicht über Dürkheim unterm Regenbogen hat uns Christina Groß zukommen lassen. Aufgenommen hat sie das Bild von der Ungsteiner Römerkelter aus. Foto: Gross/frei Horst Langer sah ihn in Freinsheim. Foto: Langer/frei Auch Katja Kaucher war in Freinsheim. Foto: Kaucher/frei In Freinsheim bei Karlfried Schumann war der Regenbogen sogar doppelt zu sehen. Foto: Schumann/frei Jörg Schreiner hat den Regenbogen von seiner Terrasse in Weisenheim am Berg aus abgelichtet. Foto: Schreiner/frei Volker Pförtner fotografierte in Dürkheim. Foto: Pförtner/frei Foto 1 von 7