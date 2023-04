Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Freitag beginnt in Mannheim die Bundesgartenschau. Diese setzt oft Trends auch für den Privatgarten. Doch was ist bei Hobbygärtnern derzeit besonders beliebt? Experten aus der Region nennen eindeutige Entwicklungen – und einen klaren Verlierer.

„Seit zwei bis drei Jahren geht der Trend immer mehr zur Selbstversorgung durch Gemüseanbau im eigenen Garten, vor allem in Form von Hochbeeten. So möchten die Menschen nicht nur nachhaltiger