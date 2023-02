Am Freitag hat die Polizei zwischen 10 und 16 Uhr in Erpolzheim, Herxheim am Berg und Weisenheim am Sand kontrolliert, ob die Verkehrsteilnehmer das Tempolimit einhalten. In der Rheinstraße in Weisenheim am Sand kam es zu keinen Verstößen. In der Weinstraße in Herxheim am Berg dagegen waren zwei Autofahrer zu rasant unterwegs, der Schnellste mit 41 statt der erlaubten 30 Kilometern in der Stunde. Deutlich mehr zu tun hatten die Beamten in der Bahnhofstraße in Erpolzheim: Hier kam es zu 16 Überschreitungen. Der schlimmste Raser wurde 61 Stundenkilometern in der Tempo-30-Zone geblitzt. Ihn erwarten ein Bußgeld von 180 Euro, ein Monat Fahrverbot sowie ein Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.