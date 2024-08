In der Nacht zum Donnerstag hat die Polizei Bad Dürkheim in der Mannheimer Straße die dort gefahrene Geschwindigkeit kontrolliert. Dabei ging den Beamten ein Raser ins Netz: Auf dem Abschnitt der Straße, der kontrolliert wurde, gilt Tempo 30. Der schnellste Fahrer wurde laut Polizei jedoch mit 94 Kilometern pro Stunde gemessen. Dieser Verkehrsteilnehmer müsse mit einem Fahrverbot von drei Monaten, zwei Punkten in Flensburg sowie einer Geldbuße von 700 Euro rechnen, so die Beamten.

Insgesamt acht Verstöße

Bei der Kontrolle zwischen 23 Uhr und 0.45 Uhr registrierten die Polizisten insgesamt acht Fahrzeuge, die sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit hielten.